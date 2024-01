EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Zelensky promet de "ravager" les forces russes, de nouvelles frappes font cinq morts

Kiev observe un jour de deuil lundi pour les victimes de l'attaque de missiles, qualifiée de "massive" par la municipalité, et qui a fait 39 morts vendredi dans toute l'Ukraine, dont 19 dans la seule capitale. En réponse à cette offensive ordonnée par Moscou, les troupes ukrainiennes ont bombardé Belgorod samedi, tuant 24 personnes et blessant 108 autres, selon le gouverneur de la région, Viatcheslav Gladkov. Une attaque jugée comme la plus meurtrière pour les civils en Russie depuis le début du conflit en février 2022.