EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Zelensky dénonce l'attaque "barbare" contre un musée de Koupiansk

À BAKHMOUT, L'ARMÉE UKRAINIENNE RÉSISTE MALGRÉ L'AVANCÉE RUSSE





Face à l'armée russe et aux combattants de Wagner, les troupes ukrainiennes résistent tant bien que mal dans la partie ouest de Bakhmout, dans ce qui est la bataille la plus longue et la plus sanglante de la guerre. Les deux camps ont subi de lourdes pertes, dont l'étendue est inconnue. Ils y mènent une lente guerre d'usure avant une contre-offensive ukrainienne annoncée pour les prochains mois. Malgré tout, l'armée russe connaît des avancées, au point de contrôler aujourd'hui plus de 80% de Bakhmout.