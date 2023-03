EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Washington accuse Moscou d'avoir provoqué la chute d'un drone américain en mer Noire

Les États-Unis ont accusé l'aviation russe d'avoir "intercepté et percuté" un drone américain Reaper au-dessus de la mer Noire et provoqué sa chute, un acte qualifié d'"irréfléchi" par Washington et faisant craindre une dangereuse escalade, mais que Moscou a démenti. "Notre drone MQ-9 effectuait des opérations de routine dans l'espace aérien international quand il a été intercepté et percuté par un avion russe, entraînant le crash et la perte du MQ-9", a déclaré le général James Hecker, commandant des forces aériennes américaines en Europe.