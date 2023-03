EN DIRECT - Guerre en Ukraine : les troupes russes continuent de progresser à Bakhmout

Après un an d'occupation, la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijia ne produit plus d'électricité et ne sert que de base militaire aux troupes russes, selon le maire exilé de la ville d'Energodar, qui abrite ce gigantesque complexe. L'armée russe a occupé dès le 4 mars 2022, neuf jours après le début de son invasion, cette centrale nucléaire du sud de l'Ukraine. "Pendant cette année d'occupation, ils ont transformé la plus grande centrale nucléaire d'Europe en base militaire", indique à l'AFP le maire Dmytro Orlov, 37 ans, selon qui les Russes savent "que l'armée ukrainienne ne tirera pas" sur le site pour éviter un incident.