EN DIRECT - Guerre en Ukraine : des "centaines" de soldats russes tués dans une frappe ukrainienne à Melitopol, selon le maire

Le président ukrainien a souligné dimanche dans sa déclaration quotidienne que son armée était engagée dans une bataille "douloureuse et difficile" contre les forces russes dans la région du Donbass (Est), où se trouve la ville très disputée de Bakhmout. "Je voudrais rendre un hommage spécial à la bravoure, à la force et à la résilience des soldats qui combattent dans le Donbass", a dit Volodymyr Zelensky, ajoutant qu'il s'agissait "d'une des batailles les plus difficiles. Douloureuse et difficile".