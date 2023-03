EN DIRECT - Guerre en Ukraine : la Russie veut récupérer le drone américain, les États-Unis enquêtent

Mercredi soir, le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a estimé que l'une des causes de l'incident était le "renforcement" des opérations d'espionnage américaines. "Les causes de l'incident sont la non-observation par les États-Unis de la zone de limitation des vols annoncée par la Russie et établie du fait de la conduite de l'opération militaire spéciale (en Ukraine), ainsi que le renforcement des activités de renseignement contre les intérêts de la Russie", a indiqué le ministre, cité dans un communiqué de son ministère.

Dans l'est de l'Ukraine, les forces russes tentent toujours de prendre d'assaut la ville de Bakhmout, que les Ukrainiens défendent avec acharnement depuis des mois. "Nos défenseurs ont repoussé des attaques de l'ennemi près des villages d'Orikhovo-Vasylivka et Bogdanivka", a indiqué l'armée ukrainienne dans son rapport quotidien. Plus au sud, "en raison de leur impuissance, les occupants terrorisent les civils" dans la région de Kherson, selon la même source.

