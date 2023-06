EN DIRECT - Guerre en Ukraine : offensive dans le sud, Zelensky salue "l'héroïsme" des troupes

CONTRE-OFFENSIVE DE KIEV





"D'importantes opérations" menées par les forces ukrainiennes ont eu lieu "au cours des dernières 48 heures dans plusieurs secteurs de l'est et du sud de l'Ukraine", soulignent les renseignements britanniques. Dans son point de situation quotidien, le ministère de la Défense. Si "dans certaines zones, les forces ukrainiennes semblent avoir bien progressé et pénétré la première ligne de défense russe", dans d'autres régions "les progrès ukrainiens ont été plus lents".





Quant aux performances russes, le bilan est "mitigé". "Certaines unités mènent visiblement des opérations de défense crédibles, tandis que d'autres se sont retirées dans le désordre, alors que l'on signale de plus en plus de pertes russes lors de leur retrait à travers leurs propres champs de mines."