EN DIRECT - Guerre en Ukraine : incendie sur un terrain militaire en Crimée, Kiev se félicite d'une "opération réussie"

Kiev est dotée "d'une importante puissance de combat qui n'a pas encore été engagée" et la préserve actuellement, a-t-il dit. "Ils sont en train de progresser à travers ces champs de mines, lentement, de façon délibérée et avec constance, et c'est un combat difficile." Pour Mark Milley, il est "bien trop tôt" pour dire si cette contre-offensive est un échec. "Cela va être long, cela va être difficile, et cela va être sanglant", a-t-il ajouté

>> Retrouvez les dernières infos dans le fil ci-dessus.