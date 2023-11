EN DIRECT - Guerre en Ukraine : un député en détention pour avoir offert un pot-de-vin

Soupçonné d'avoir offert 10.000 dollars en bitcoin à un responsable d'État, un élu ukrainien a été placé en détention provisoire. Il s'agit selon les médias d'Andriï Odartchenko, membre du parti du président Volodymyr Zelensky. Suivez les dernières informations sur ce conflit.

Un député ukrainien a été placé mercredi en détention provisoire pour avoir d'offert un pot-de-vin à un haut responsable d'État, a annoncé le Parquet spécialisé dans les affaires de corruption, en pleine invasion russe. Selon cette instance, ce député a offert environ 10.000 dollars en bitcoin au chef de l'Agence d'État pour la reconstruction Moustafa Nayyem, afin de s'assurer qu'il débloque des fonds pour réparer des bâtiments de l'université dont le député est recteur.

"Le tribunal a accédé à la demande des enquêteurs (...) et a appliqué au suspect une mesure préventive sous la forme d'une détention", a indiqué le Parquet sur Facebook. Si le Parquet anticorruption n'a pas révélé dans son communiqué l'identité de ce député, il s'agit selon les médias ukrainiens d'Andriï Odartchenko, membre du parti du président Volodymyr Zelensky. Selon ces médias, l'intéressé dément toute culpabilité et dénonce une persécution politique.

BIENVENUE Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live consacré à l'actualité de la guerre en Ukraine.

La lutte contre la corruption, un mal endémique dans le pays, est l'un des critères fixés par l'UE pour l'examen de la candidature de l'Ukraine, qui a reçu des dizaines de milliards d'euros d'aide occidentale depuis le début de l'invasion russe fin février 2022. Plusieurs affaires de corruption ont été mises au jour ces derniers mois, y compris au sein de l'armée.

Lundi, les autorités ukrainiennes ont annoncé le limogeage d'un haut responsable d'État chargé de la cybersécurité et de son adjoint, soupçonnés d'avoir détourné plus de 1,5 million d'euros lors d'achats de logiciels à des prix surévalués. Le lendemain, le ministère de la Défense a indiqué avoir ouvert des poursuites judiciaires à la suite de la découverte de malversations dans une unité militaire qui ont fait perdre à l'État près d'un million d'euros, notamment via des contrats passés à des prix gonflés.

Retrouvez les dernières infos dans le fil ci-dessus.