EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Xi à Moscou la semaine prochaine pour rencontrer Poutine

XI JINPING EN RUSSIE





Le ministère chinois des Affaires étrangères a annoncé que le président chinois se rendrait en Russie la semaine prochaine. "A l'invitation du président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine, le président Xi Jinping effectuera une visite d'État en Russie du 20 au 22 mars", indique le ministère dans un communiqué sans autre précision.





De son côté, le Kremlin a précisé que Vladimir Poutine et Xi Jinping "discuteront de l'approfondissement du partenariat exhaustif et de la coopération stratégique entre la Russie et la Chine" notamment "sur la scène internationale", ajoutant que des "documents bilatéraux importants seraient signés".