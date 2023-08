EN DIRECT - Guerre en Ukraine : le village de Robotyne repris par Kiev, la contre-offensive accélère dans le Sud

Le Commissaire européen en charge du marché intérieur Thierry Breton est l'invité politique d'Adrien Gindre, ce matin à 8h30 sur LCI. "Nous sommes très engagés" sur la livraison d'un million d'obus à l'Ukraine, estime le Français. Cette promesse faite par l'Union européenne au début de l'année sera bientôt effective, selon Thierry Breton. "On tiendra cet objectif à deux niveaux : on fournira ces munitions à l'Ukraine, mais on augmentera également nos capacités industrielles de défense en Europe", ajoute le Commissaire.