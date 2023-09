EN DIRECT - Guerre en Ukraine : peu d'espoir de paix dans "l'horizon immédiat", selon l'Onu

La contre-offensive ukrainienne lancée en juin dans l'est et le sud s'avère très difficile, avec des avancées réduites en termes de km². Elle doit notamment faire face aux solides défenses russes, faites de tranchées, de pièges antichars et de champs de mines établis sur des centaines de kilomètres.

