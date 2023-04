EN DIRECT - Guerre en Ukraine : devant Poutine, le ministre chinois de la Défense salue les liens "forts" avec Moscou

Après plus d'un an de guerre déclenchée par l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a indiqué dimanche avoir discuté avec la Chine et les Émirats arabes unis d'une médiation conjointe dans ce conflit, accusant les États-Unis et l'Europe de le prolonger. Lula souhaite que la Chine et les Émirats ainsi que d’autres pays rejoignent un "G20 politique" pour tenter de mettre fin à la guerre.