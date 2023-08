EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Kiev visée cette nuit par sa plus importante attaque "depuis le printemps"

Une attaque nocturne de drone a visé l'aéroport de Pskov, dans le nord-ouest de la Russie, a annoncé mercredi Moscou. "Une attaque de drone a été repoussée à l'aéroport de Pskov, Dieu merci, (il n'y a) pas de victimes", a affirmé le gouverneur régional Mikhaïl Vedernikov dans une vidéo publiée sur Telegram.





Il avait annoncé plus tôt que le ministère de la Défense s'attelait à "repousser une attaque de drone" à cet endroit, accompagnant son message d'une vidéo où l'on pouvait voir un vaste incendie et entendre des explosions et le hurlement des sirènes. "Le niveau des destructions est en train d'être précisé. Tous les services sont à pied d'oeuvre", a ajouté le gouverneur.





Selon l'agence de presse officielle TASS, citant les services de secours, quatre avions cargo lourds Il-76 ont été endommagés. Tous les vols de l'aéroport de Pskov de mercredi ont été annulés en attendant l'évaluation des dégâts éventuels subis par la piste, a indiqué M. Vedernikov.