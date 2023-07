EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Zelensky mise sur le sommet de l'Otan

Le président ukrainien a dit espérer dimanche "le meilleur résultat possible" du sommet de l'Otan en Lituanie. Lors de cette rencontre prévue les 11 et 12 juillet, Kiev espère que sa volonté d'intégrer l'Alliance atlantique sera entendue. Ce sommet se tiendra un peu plus d'un mois après le début d'une contre-offensive des forces ukrainiennes sur le front, qui n'a jusqu'à présent remporté que des gains modestes face à de puissantes lignes défensives russes et en raison d'un manque d'aviation et de munitions d'artillerie.