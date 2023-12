EN DIRECT - Guerre en Ukraine : "personne" ne sait quand la guerre avec la Russie finira, prévient Zelensky

"Le système international, et sa législation, a besoin d'un changement urgent et fondamental s'il ne veut pas s'effondrer", a déclaré Margus Tsahkna, le ministre estonien des Affaires étrangères, appelant à une "nouvelle conversation mondiale" sur la manière de réformer l'ONU et la Cour pénale internationale. Parmi ses propositions figure la possibilité d'accueillir "des membres permanents supplémentaires (au conseil de sécurité) pour mieux refléter notre monde moderne". Le dirigeant défend également des mesures pour éviter ou limiter les abus du droit de véto par certains pays.