EN DIRECT - Guerre en Ukraine : de puissantes explosions entendues à Kiev, des alertes aériennes en cours

L'armée ukrainienne a déclenché ce mardi à l'aube des alertes aériennes dans tout le pays. Une dizaine de puissantes explosions ont été entendues ce matin à Kiev, selon des journalistes de l'AFP. Suivez les dernières informations sur le conflit.

UNE DIZAINE DE PUISSANTES EXPLOSIONS ENTENDUES À KIEV Une dizaine de puissantes explosions ont été entendues mardi matin à Kiev, selon des journalistes de l'AFP, alors que la Russie a, selon l'armée ukrainienne, lancé plusieurs missiles vers la capitale. Les explosions ont fait trembler des immeubles dans le centre-ville. L'administration militaire de Kiev a par ailleurs indiqué que des fragments de missiles étaient retombés dans plusieurs quartiers, notamment des zones résidentielles. DES EXPLOSIONS ENTENDUES À KIEV Des explosions ont retenti mardi à Kiev au moment où l'Ukraine tentait de repousser une attaque de drones sur sa capitale. Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a fait état d'explosions, environ une heure après que l'administration militaire régionale a rapporté avoir détecté des drones dans l'espace aérien de la ville. "Des débris de drones brûlent (...) dans le district Desnyansky", a écrit l'élu sur Telegram. Urgent MISSILES RUSSES VERS KIEV Plusieurs missiles volent en direction de Kiev mardi matin, peu après le déclenchement d'alertes aériennes dans tout le pays en raison de la menace posée par des bombardiers russes. "Kiev - restez dans les abris. Beaucoup de missiles se dirigent (vers vous)", a communiqué l'armée de l'air ukrainienne sur Telegram. CRAINTE DE BOMBARDEMENTS SUR KIEV L'armée ukrainienne a déclenché mardi des alertes aériennes dans tout le pays et averti que des missiles menacent d'être lancés par des bombardiers russes. "Danger de missile dans les zones où l'alerte aérienne est en vigueur! Menace de lancements de missiles de croisière à partir d'avions Tu-95MS. Un total de 16 bombardiers stratégiques Tu-95MS sont dans les airs", a communiqué l'armée de l'air sur Telegram. Quelques heures auparavant, elle avait prévenu que des bombardiers stratégiques russes étaient en activité. BIENVENUE Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur TF1info pour suivre les dernières actualités autour de la guerre en Ukraine, débutée le 24 février 2022 suite à l'invasion russe ordonnée par Vladimir Poutine.

Vladimir Poutine a promis lundi d'"intensifier" les frappes russes en Ukraine en représailles au bombardement d'une ampleur sans précédent par l'armée ukrainienne sur la ville russe de Belgorod samedi. "Nous allons intensifier les frappes, aucun crime contre les civils ne restera impuni, c'est une certitude", a lancé M. Poutine lors de la visite d'un hôpital militaire, affirmant que ces frappes seront menées "sur des installations militaires".

Cette déclaration intervient à la suite de plusieurs jours d'escalade des hostilités entre Russes et Ukrainiens après l'attaque qui a fait 25 morts samedi à Belgorod, en Russie, succédant à une attaque de missiles contre l'Ukraine vendredi, qui avait fait une quarantaine de morts.

"Nous frappons avec des armes de précision les lieux de prise de décisions, les lieux où se rassemblent les soldats et les mercenaires, d'autres centres de ce type, des installations militaires avant tout", a poursuivi M. Poutine.

Qualifiant d'"acte terroriste" le bombardement sur Belgorod, qui a fait 25 morts et plus d'une centaine de blessés samedi, il a accusé les forces ukrainiennes d'avoir frappé en "plein centre de la ville, là où les gens se promènent, avant le réveillon du Nouvel an". M. Poutine a pour autant estimé que "l'Ukraine n'est pas un ennemi" en soi et accusé les Occidentaux d'utiliser les autorités de Kiev pour "règle(r) leurs propres problèmes" avec la Russie.

Le président russe a aussi assuré que les forces de Moscou ont désormais selon lui "l'initiative stratégique" sur le front en Ukraine, où elles grignotent du terrain depuis l'échec de la contre-offensive estivale ukrainienne.