EN DIRECT - Guerre en Ukraine : au moins 8 morts dans une frappe russe contre un restaurant à Kramatorsk

Le cardinal italien Matteo Zuppi, envoyé du pape François pour la paix en Ukraine, est arrivé mardi soir à Moscou, trois semaines après sa visite à Kiev. C'est la première visite à Moscou d'un haut responsable du Saint-Siège depuis l'invasion de l'Ukraine par Moscou en février 2022.

"Les 28 et 29 juin 2023, le cardinal Matteo Maria Zuppi, archevêque de Bologne et président de la Conférence épiscopale italienne, accompagné d'un fonctionnaire de la Secrétairerie d'État, effectuera une visite à Moscou, en tant qu'envoyé du pape François", avait annoncé le Saint-Siège dans un communiqué mardi. "L'objectif principal de l'initiative est d'encourager les gestes d'humanité qui peuvent aider à promouvoir une solution à la situation tragique actuelle et à trouver les moyens de parvenir à une paix juste", a-t-il précisé.