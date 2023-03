EN DIRECT - Guerre en Ukraine : en visite près de Bakhmout, Zelensky promet la victoire

LA SURÊTÉ DE LA CENTRALE DE ZAPORIJIA DANS "UN ÉTAT PRÉCAIRE"





La sûreté nucléaire de la centrale ukrainienne de Zaporijia se trouve dans un "état précaire", a mis en garde mercredi le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, dans un communiqué. Selon l'organisation, la "dernière ligne électrique de secours" de la centrale, endommagée depuis le 1er mars, reste "déconnectée et en réparation". Or, elle lui permet en dernier recours d'assurer la sûreté et la sécurité nucléaires, en refroidissant notamment ses réacteurs.





La centrale nucléaire de Zaporijia dépend depuis trois semaines de l'électricité fournie par une seule ligne externe principale de 750 kV, et "tout dommage (sur cette ligne) entraînera la perte totale de toute l'alimentation hors site de la centrale". "J'appelle une fois de plus toutes les parties à s'engager à garantir la sûreté nucléaire et la protection de la sécurité de la centrale", a ajouté le patron de l'AIEA.