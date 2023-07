EN DIRECT - Guerre en Ukraine : au moins huit morts dans un bombardement dans l'est du pays

Au 500e jour de guerre, au moins huit personnes ont été tuées et 13 blessées samedi dans un bombardement russe sur la ville de Lyman, dans l'est de l'Ukraine, a annoncé le ministère ukrainien de l'Intérieur. Dans une déclaration, la France a "condamné avec la plus grande fermeté" cette frappe ayant "délibérément ciblé la population civile". Pour la diplomatie française, "ces actes inacceptables sont constitutifs de crimes de guerre et ne peuvent rester impunis".