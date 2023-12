EN DIRECT - Guerre en Ukraine : une quarantaine de drones russes neutralisés dans la nuit par Kiev

Quarante-huit drones russes ont été envoyés cette nuit, affirme Kiev. L'Ukraine a revendiqué mardi des attaques de drones contre des sites militaires russes dans la partie orientale de la Crimée. Suivez les dernières informations.

Trois personnes ont été tuées par des tirs d'obus russes autour de Kherson, ville du sud de l'Ukraine qui subit depuis des mois des bombardements russes intenses, ont annoncé les autorités ukrainiennes, mardi 5 décembre. Cette capitale régionale a été reprise par les forces ukrainiennes il y a un peu plus d'un an, mais elle est constamment bombardée par l'armée de Moscou positionnée à proximité, de l'autre côté du fleuve Dniepr.

L'Ukraine a revendiqué mardi des attaques de drones contre des sites militaires russes dans la partie orientale de la Crimée, qui sert de base arrière pour l'invasion russe. Des drones "ont touché plusieurs installations militaires importantes en Crimée" dont un système de radars près du village de Baguerové, dans la péninsule de Kertch (est de la Crimée), a affirmé à l'AFP une source dans le secteur de la défense ukrainienne ayant connaissance des opérations des services de sécurité (SBU).

LE POINT SUR LA SITUATION Les autorités ukrainiennes ont fait état de trois morts mardi dans des frappes russes autour de Kherson. De l'autre côté de l'Atlantique, l'aide américaine à Kiev est toujours en sursis. Voici les informations des dernières 24 heures autour de la guerre en Ukraine. International Frappes russes dans le sud, tractations tendues autour de l'aide américaine... Le point sur la situation en Ukraine ATTAQUE NOCTURNE L'Ukraine affirme qu'une nouvelle attaque russe s'est produite dans la nuit à l'aide de 48 drones. "Au total 48 drones Shahed 136/131 ont été lancés", dont 41 ont été détruits par les défenses anti-aériennes, a indiqué l'armée de l'air ukrainienne sur la messagerie Telegram. ZELENSKY AU G7 Le président ukrainien Volodymyr Zelensky doit participer au début d'une téléconférence entre les dirigeants des pays du G7 organisée ce mercredi, selon le gouvernement japonais. Il s'agira de sa première intervention depuis l'annulation inattendue la veille d'une prise de parole en visioconférence devant le Congrès américain. POUTINE ET SON MANDAT D'ARRÊT Sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale depuis mars 2023, le président russe Vladimir Poutine peut tout de même voyager. Comment esquive-t-il son mandat d'arrêt ? Explications. Comment Poutine esquive-t-il son mandat d'arrêt ? Source : TF1 Info POUTINE DE RETOUR AU MOYEN-ORIENT Le président russe fait son retour sur la scène internationale en se rendant dans les Émirats arabes unis, puis en Arabie saoudite, ce mercredi. Au Moyen-Orient, le retour en force de Poutine Source : TF1 Info BIENVENUE Bonjour et bienvenue dans ce direct consacré à la guerre entre l'Ukraine et la Russie.

Les fédérations internationales et comités nationaux olympiques ont réclamé mardi l'admission "le plus tôt possible" des sportifs russes et biélorusses aux JO-2024 de Paris, sous bannière neutre. Le Sommet olympique, réunion annuelle à huis clos à Lausanne, avait déjà amorcé l'an dernier la réintégration de ces deux pays dans le sport mondial. Il permet plus largement d'établir les positions majoritaires au sein du monde olympique.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a annulé son intervention prévue mardi devant le Congrès américain en raison d'un événement "de dernière minute", a déclaré le chef démocrate du Sénat, Chuck Schumer. "Zelensky ne peut pas se rendre à notre briefing à 15H00, quelque chose s'est produit à la dernière minute", a déclaré l'élu américain à la presse. Le président ukrainien devait s'exprimer virtuellement devant le Congrès américain, espérant obtenir le déblocage d'une nouvelle enveloppe très débattue mais capitale pour son pays en guerre.