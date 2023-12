EN DIRECT - Guerre en Ukraine : les Ukrainiens "en danger de mort" sans aide étrangère, prévient Olena Zelenska

Un homme possédant la double nationalité russe et américaine a été placé en détention provisoire et inculpé d'"apologie du nazisme", a déclaré samedi un tribunal de Saint-Pétersbourg. "(Yuri) Malev a été arrêté le 8 décembre... et inculpé le même jour. Il a reconnu sa culpabilité partielle", a indiqué le tribunal sur Telegram. Il a été inculpé d'apologie du nazisme, une infraction passible de cinq ans d'emprisonnement.





Le tribunal a déclaré que Yuri Malev avait publié deux messages sur les réseaux sociaux, qui profanaient le ruban de Saint-Georges, symbole historique des succès militaires russes et soviétiques. Ses messages "exprimaient un manque de respect évident pour la société et les jours de gloire militaire de la Russie", a déclaré le tribunal. Ils "constituent une insulte à la mémoire de la Grande Guerre patriotique et aux défenseurs de la patrie", a-t-il ajouté, en utilisant le terme russe pour désigner la Seconde Guerre mondiale.