EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Kiev revendique des gains près de Bakhmout, la Russie dit repousser des assauts

UN ÉMISSAIRE CHINOIS ENVOYÉ À KIEV ET MOSCOU





La Chine a annoncé vendredi que l'ambassadeur chinois Li Hui, représentant spécial pour les affaires eurasiatiques, viendrait discuter à partir de lundi en Ukraine, Pologne, France, Allemagne et Russie "d'un règlement politique de la crise ukrainienne". "Cela démontre pleinement que la Chine est fermement du côté de la paix", selon Wang Wenbin, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.





Li Hui, 70 ans et ex-ambassadeur en Russie pendant dix ans (2009-2019), est le diplomate chinois au rang le plus élevé à se rendre en Ukraine depuis le début de l'invasion russe. Son nom avait été annoncé lors d'un entretien téléphonique fin avril entre les présidents chinois et ukrainien, le premier depuis le début du conflit.