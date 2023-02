EN DIRECT - Guerre en Ukraine : la communauté internationale craint "une guerre plus large"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été invité à participer à "un futur sommet" des Vingt-Sept, a annoncé lundi 6 février un porte-parole du président du Conseil européen, Charles Michel, sans autres détails, alors que plusieurs sources font état de sa possible venue à Bruxelles jeudi.

Or, plusieurs sources européennes ont fait état auprès de l'AFP d'une possible visite de M. Zelensky à Bruxelles jeudi, à l'occasion d'une réunion des chefs d'État et de gouvernement des Vingt-Sept.