EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Wagner dit se rapprocher du centre de Bakhmout

Combien de temps Bakhmout pourra-t-elle tenir ? Les Russes affirment se trouver près du centre de cette ville du Donbass, dans l'est de l'Ukraine, l'épicentre actuel du conflit. Evguéni Prigojine, le patron du groupe paramilitaire Wagner, a revendiqué une nouvelle progression de ses hommes qui s'y battent en première ligne. "C'est le bâtiment de l'administration municipale, le centre administratif de la ville", a-t-il déclaré samedi, pointant du doigt un édifice dans une vidéo, des propos invérifiables de source indépendante dans l'immédiat.

Si l'issue de la bataille ne fait guère de doute, les forces ukrainiennes tentent de résister le plus longtemps possible pour épuiser leur adversaire. "Il faut gagner du temps pour accumuler des réserves et lancer une contre-offensive, qui n'est pas loin", a justifié le commandant des forces terrestres ukrainiennes Oleksandre Syrsky.