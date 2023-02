EN DIRECT - Guerre en Ukraine : l'Otan engagée dans une course à la logistique sur les munitions

L'Ukraine a reconnu lundi une situation "compliquée" au nord de Bakhmout, épicentre des combats dans l'est du pays, où l'armée russe a revendiqué la capture d'un nouveau village, poursuivant sa tentative d'encercler cette ville forteresse du Donbass. Ville de quelque 70.000 habitants avant la guerre, Bakhmout a été en grande partie détruite par plus de six mois de combats qui ont provoqué de lourdes pertes dans les deux camps. Si son importance stratégique est contestée, la ville a acquis un statut de symbole de la lutte entre Moscou et Kiev pour le contrôle de cette région industrielle de l'Est.