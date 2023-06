EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Zelensky dénonce l'indifférence "honteuse" face à "l'attaque terroriste à Kakhovka"

"INDIFFÉRENCE HONTEUSE"





Volodymyr Zelensky a dénoncé "l'indifférence honteuse" de certains pays "face à l'écocide et à la tragédie humaine causés par l'attaque terroriste russe contre la centrale hydroélectrique de Kakhovka".





"Lorsque des organisations internationales censées protéger la vie à l'échelle mondiale n'ont pas le temps d'organiser et d'envoyer une mission de sauvetage dans le territoire occupé, même en une semaine... Quand certains acteurs mondiaux n'osent même pas faire des déclarations claires et fortes qui condamneraient ce nouveau crime de guerre russe... Les terroristes se nourrissent simplement de cette faiblesse du monde, de cette indifférence, qui les encourage. Et nous devons surmonter cela. Et nous le ferons", a fustigé le président ukrainien.