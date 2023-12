EN DIRECT - Guerre en Ukraine : nouvelles attaques russes cette nuit après la frappe meurtrière de Belgorod

La Russie a lancé dimanche à l'aube de nouvelles attaques contre l'Ukraine, au lendemain de la frappe imputée à Kiev qui a fait 22 morts dans la ville russe de Belgorod et à laquelle Moscou a promis une riposte. Quatre drones "Shahed" de fabrication iranienne ont visé dans la nuit la ville de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, selon le porte-parole du procureur régional, Dmytro Tchoubenko.





"A la suite de l'attaque nocturne des drones russes sur Kharkiv, des bâtiments du centre ville ont été endommagés. Il ne s'agit pas d'installations militaires, mais de cafés, d'immeubles résidentiels et de bureaux", a écrit sur Telegram le maire de la ville, Ihor Terekhov, sans faire état de victimes. "A la veille du Nouvel An, les Russes veulent intimider notre ville, mais nous n'avons pas peur", a-t-il ajouté.





Cette attaque survient au lendemain de la frappe imputée à l'armée ukrainienne qui a fait, selon le gouverneur local, 22 morts et 109 blessés samedi à Belgorod, ville russe située à environ 80 km au nord de Kharkiv et à 30 km de la frontière avec l'Ukraine. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière pour les civils en Russie depuis le début du conflit en février 2022, et le ministère russe de la Défense a assuré qu'elle ne resterait pas "impunie".