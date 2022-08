EN DIRECT - Guerre en Ukraine : une autre centrale nucléaire au cœur des inquiétudes

Sur le terrain, l'armée ukrainienne a fait état samedi de tentatives d'offensives russes notamment dans la région de Donetsk, près des localités de Bakhmout, Zaïtsevé et Kodema. "Les combats se poursuivent", a précisé l'état-major des forces armées ukrainiennes, dans un communiqué.

L'Europe a également les yeux rivés sur la centrale ukrainienne de Zaporijjia (sud), la plus grande du continent, et craint une catastrophe majeure alors que la centrale, occupée depuis mars par les troupes russes, est la cible de bombardements, dont s'accusent mutuellement Kiev et Moscou. Vendredi soir, les présidents français et russe ont acté "l'importance d'envoyer dans les plus brefs délais une mission de l'Agence internationale de l'énergie atomique à la centrale nucléaire, qui pourra évaluer la situation sur place", selon le Kremlin.