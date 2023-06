EN DIRECT - Guerre en Ukraine : le directeur de l'AIEA visite la centrale nucléaire de Zaporijia ce mardi

Emmanuel Macron, qui recevait lundi 12 juin au soir le Premier ministre polonais, Andrzej Duda, et le chancelier allemand, Olaf Scholz, a assuré que "l'Ukraine ne sera pas conquise" et que la contre-offensive ukrainienne a commencé pour "plusieurs semaines, voire mois". "Les combats sont difficiles, mais nous progressons", a déclaré plus tard Volodymyr Zelensky dans son adresse quotidienne sur Internet, saluant le retour du drapeau ukrainien dans les villages des "territoires nouvellement libérés".

Le président russe, Vladimir Poutine, a rendu visite lundi, selon le Kremlin, à des militaires blessés en Ukraine, remettant à certains des décorations, une rare rencontre avec des soldats engagés dans le conflit.