EN DIRECT - Guerre en Ukraine : nouvelles tensions autour de la centrale de Zaporijia

PROPAGANDE RUSSE





Quand la propagande russe se met à imiter... des médias européens. C'est ce qu'ont pu découvrir des journalistes d'investigation et des ONG, comme l'association belge DisinfoLab qui a publié une enquête dessus. En copiant soigneusement le site d'un média reconnu et en y postant des articles conformes au récit du Kremlin, le but était donc d'induire en erreur le lecteur. De nombreux journaux allemands ont été visés, comme le tabloïd Bild. En tout, 60 médias -le Spiegel, le Guardian ou 20 minutes en France- sont concernés.





Fin septembre, Meta, la maison mère de Facebook, a qualifié cette campagne de désinformation d'"opération d'origine russe la plus importante et la plus complexe depuis le début de la guerre en Ukraine", agissant avec "une combinaison vraiment inhabituelle de sophistication et de force brute".