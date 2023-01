EN DIRECT - Guerre en Ukraine : de nouveaux assauts "encore plus violents" près de Bakhmout

Sur le plan politique, l'Otan et l'Union européenne s'engagent à renforcer leur coopération après l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui menace la sécurité en Europe, indique une déclaration conjointe consultée lundi par l'AFP. "L'Otan reste le fondement de la défense collective de ses Alliés et est essentielle pour la sécurité euro-atlantique. Nous reconnaissons la valeur d'une défense européenne plus forte et plus performante, qui contribue de manière positive à la sécurité mondiale et transatlantique et qui est complémentaire et interopérable avec l'Otan", insiste la déclaration commune.

La déclaration doit être signée ce mardi par le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg, le président du Conseil européen Charles Michel et la présidente de la Commission Ursula von der Leyen. "Il s'agit d'une déclaration beaucoup plus politique que celle adoptée en 2018", a confié un responsable européen.