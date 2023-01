EN DIRECT - Guerre en Ukraine : les critiques montent en Russie après la frappe meurtrière de Makiïvka

La Russie a admis mercredi un bilan plus lourd de la frappe ayant visé dans la nuit du Nouvel an des soldats russes à Makiïvka, dans l'est de l'Ukraine, qui grimpe à 89 morts, suscitant une nouvelle volée de critiques. L'état-major ukrainien a confirmé avoir mené cette frappe et le département des communications stratégiques de l'armée ukrainienne a revendiqué un bilan bien plus lourd dans les rangs russes, chiffré à 400 morts et 300 blessés. Cette affirmation n'a cependant pas été confirmée par l'état-major.

L'ancien chef de l'agence spatiale russe Roscosmos, Dmitri Rogozine, a annoncé mercredi avoir envoyé au président Emmanuel Macron le bout de shrapnel qui l'a blessé en Ukraine, tiré selon lui depuis un canon français Caesar fourni à Kiev. M. Rogozine, qui dirige actuellement un groupe de conseillers militaires apportant une assistance aux forces séparatistes en Ukraine, avait été blessé au dos en décembre lors d'une frappe ukrainienne sur un hôtel de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine sous contrôle russe, qui avait fait plusieurs morts et blessés.