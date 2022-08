EN DIRECT - Ukraine : une "catastrophe" à Zaporojjia menacerait l'Europe entière, prévient Zelensky

Les combats se poursuivent dans le sud et l'est de l'Ukraine. Alors que Moscou tente de s'emparer de la totalité du Donbass, dans l'est du pays, l'Ukraine tente de répliquer face aux forces du Kremlin. Kiev a ainsi affirmé, lundi, avoir visé dans une base du groupe paramilitaire Wagner, dont les hommes sont accusés de combattre aux côtés des troupes russes, dans l'est du pays et avoir détruit un pont près de la ville occupée de Melitopol (sud).

Selon le gouverneur de la région de Lougansk, dans l'est de l'Ukraine, la base de la société militaire privée, dans la ville de Propasna, a été "détruite par une frappe de précision". Le tir a eu lieu dimanche, a précisé Serguiï Gaïdaï sur Telegram. Très opaque, le groupe Wagner est réputé comme étant lié à l'oligarque russe Evguéni Prigojine, lui-même considéré comme un proche du président russe Vladimir Poutine. La présence de ses combattants a été attestée ces dernières années en Syrie, en Libye, au Mali et dans d'autres pays d'Afrique.