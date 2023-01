EN DIRECT - Ukraine : une quinzaine de commissaires européens à Kiev début février pour rencontrer le gouvernement

Plus de la moitié des membres de la Commission européenne vont se rendre le 2 février à Kiev pour une réunion avec les membres du gouvernement ukrainien, à la veille d'un sommet UE-Ukraine, a indiqué jeudi une porte-parole de l'exécutif européen. Le sommet UE-Ukraine, réunissant le président ukrainien Volodymyr Zelensky et les présidents du Conseil européen Charles Michel et de la Commission Ursula von der Leyen, est prévu le 3 février afin de discuter notamment du soutien financier et militaire européen dans le contexte de la guerre déclenchée par la Russie.

La présidence ukrainienne a annoncé qu'il se tiendrait à Kiev, mais côté européen, le Conseil n'a pas encore confirmé le lieu.