EN DIRECT - Guerre en Ukraine : le sabotage de Nord Stream "ne vient pas de notre action", assure Kiev

LA SUISSE AU NOM DE LA NEUTRALITÉ





La Suisse entend préserver sa neutralité prévue par sa Constitution et reste donc pour l'instant opposée au transfert d'armements vers ce pays en guerre, a affirmé mardi le président de la Confédération Alain Berset, en visite à l'ONU. "Le débat sur les exportations d'armes, tant que nous avons un cadre juridique en Suisse, ce n'est pas possible de le faire (...). Pour le gouvernement et le Conseil fédéral nous devons et nous voulons maintenir ce cadre juridique et travailler dans ce cadre", a-t-il déclaré à des journalistes en marge de réunions aux Nations unies sur les droits des femmes.