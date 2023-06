EN DIRECT - Guerre en Ukraine : la Russie dit avoir repoussé une "offensive de grande envergure" dans le Donbass

Le conflit déborde de plus en plus du côté russe de la frontière. Des "combats" étaient en cours dimanche dans un village frontalier, a déclaré dimanche le gouverneur de la région russe de Belgorod. "Un groupe de sabotage est arrivé, il y a des combats à Novaïa Tavoljanka", a indiqué sur Telegram le gouverneur, Viatcheslav Gladkov. Il a ajouté que les agresseurs, qu'il a qualifiés de combattants russes engagés aux côtés de Kiev, avaient fait des prisonniers et proposé un échange.

"La seule chose qui m'empêche de négocier avec eux, ce sont nos hommes qui sont entre leurs mains, peut-être sont-ils déjà morts...", a-t-il dit dans ce message vidéo. Il a accepté de rencontrer les combattants pro-russes, mais ces derniers ont en fin de journée assuré qu'il n'était pas venu à leur rencontre, comme l'a confirmé sur LCI Ilia Ponomarev, chef de la légion Liberté de la Russie.