EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Kiev admet une situation "assez difficile" dans le Donbass

Des "combats acharnés". La vice-ministre ukrainienne de la Défense, Ganna Maliar, a fait état dimanche d'une situation difficile dans le Donbass, dans l'est du pays, où les forces russes progressent dans quatre zones de la ligne de front. "L'ennemi avance dans les secteurs d'Avdiivka, Mariinka, Lyman", a-t-elle indiqué sur Telegram. "Il avance aussi dans le secteur de Svatovoe."

"La situations est assez difficile", a-t-elle poursuivi, ajoutant que les forces ukrainiennes avançaient pour leur part avec "un succès partiel" sur le flanc sud de la ville de Bakhmout, ainsi que près de Berdiansk et de Melitopol, dans le sud, où les troupes rencontraient une "résistance intense de l'ennemi" ainsi que des champs de mines. "Elles travaillent en permanence et sans relâche à créer les conditions d'une avance aussi rapide que possible", a-t-elle néanmois assuré.

