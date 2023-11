EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Zelensky alerte sur l'"objectif très cynique" de Poutine

Volodymyr Zelensky estime ce mardi que Vladimir Poutine vise actuellement "un objectif très cynique et très clair". Selon le chef d'État ukrainien, le maître du Kremlin chercherait à "obtenir des résultats tactiques jusqu'à la mi-décembre", moment lors duquel il annoncerait une nouvelle candidature à l'élection présidentielle russe. Suivez les dernières informations en direct.

La multiplication des attaques russes en Ukraine ne servirait qu'un seul but : placer Vladimir Poutine dans la meilleure position pour annoncer une probable candidature à sa réélection. Dans son adresse quotidienne publiée sur les réseaux sociaux, Volodymyr Zelensky a estimé mardi que le président russe viserait actuellement "un objectif très cynique et très clair", à savoir d'obtenir des "résultats tactiques jusqu'à la mi-décembre", moment choisi selon lui par le maître du Kremlin pour se présenter - pour la cinquième fois ! - à l'élection présidentielle qui aura lieu en 2024 en Russie. "Il est prêt à gaspiller n'importe quel nombre de ses propres concitoyens", dénonce le chef d'État ukrainien.

"L'armée a signalé une augmentation du nombre d'assauts ennemis", a indiqué Volodymyr Zlensky, citant les zones d'Avdiïvka, de Koupiansk et de Donetsk, tout en assurant que ses soldats "tenaient leurs positions" et menaient eux aussi des "offensives".

Selon le dernier rapport publié lundi par l'Institute for the Study of War (ISW), un centre d'analyse basé aux États-Unis, "les forces russes ont poursuivi leurs opérations offensives près d'Avdiïvka le 13 novembre et ont réalisé des gains confirmés". Depuis plusieurs semaines, Moscou tente d'encercler cette cité industrielle, devenue l'un des points chauds du conflit.