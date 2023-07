EN DIRECT - Guerre en Ukraine : le trafic interrompu sur le pont de Crimée, endommagé en 2022, après une "urgence"

LA CONTRE-OFFENSIVE AU RALENTI





La contre-offensive ukrainienne à l'est du pays piétine, notamment à cause des mines disposées par les forces russes. Kiev a même reconnu que son armée se trouvait actuellement en position défensive, et certains experts estiment que l'opération n'a pas été suffisamment préparée. L'Ukraine espère tout de même avancer vers la mer d'Azov pour isoler la Crimée. Plus de détails dans la vidéo ci-dessous.