EN DIRECT - Ukraine : l'utilisation par la Russie de drones iraniens est "effroyable", selon Washington

Les drones iraniens dans le viseur de Washington. Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a qualifié jeudi l'utilisation de ces armes par les forces russes d'"effroyable", ajoutant que les Etats-Unis et leurs alliés comptaient empêcher leurs livraisons.

L'utilisation de ces drones pour "tuer des civils ukrainiens et détruire les infrastructures dont ils dépendent" est "effroyable", a déclaré le secrétaire d'Etat américain lors d'une visite à Ottawa. Les Etats-Unis, le Canada et leurs alliés travailleront ensemble pour "dénoncer, dissuader et empêcher l'Iran de fournir ces armes", a-t-il ajouté. L'Ukraine a affirmé qu'environ 400 drones iraniens ont déjà été utilisés contre la population civile ukrainienne, et que Moscou en a commandé environ 2000.