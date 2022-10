EN DIRECT - Ukraine : une nouvelle tranche d'aide militaire américaine pour Kiev

NOUVELLE AIDE AMÉRICAINE





Les États-Unis ont annoncé vendredi une nouvelle tranche d'aide militaire à l'Ukraine, avec, pour la première fois, des antennes satellites puisées dans les stocks de l'armée américaine, pour une valeur totale de quelque 275 millions de dollars.





Cette 24e tranche d'assistance militaire directe à l'Ukraine est destinée à "répondre aux besoins urgents de sécurité et de défense de l'Ukraine", a indiqué au cours d'un point de presse une porte-parole du ministère américain de la Défense, Sabrina Singh. Washington va ainsi envoyer des missiles de précision pour les systèmes d'artillerie Himars déjà livrés à Kiev, ainsi que des obus compatibles avec les autres systèmes dont disposent les forces ukrainiennes, et une variété de munitions et d'armements antichars.