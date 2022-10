EN DIRECT - Ukraine : une centrale électrique visée par une attaque de drone en Crimée, selon les prorusses

UNE PHOTO DE 2010 DÉTOURNÉE PAR MOSCOU





Alors que Moscou a réitéré à l'Inde et à la Chine ses allégations sur la préparation par l'Ukraine d'une "bombe sale", le gouvernement slovène a assuré mercredi que la Russie avait utilisé une photo provenant de Slovénie et datant de 2010 pour étayer ses accusations contre Kiev. L'usage "a été fait à mauvais escient et à l'insu des autorités slovènes", a déclaré Dragan Barbutovski, conseiller du Premier ministre Robert Golob.





Le gouvernement slovène a publié une série de tweets en anglais pour dénoncer le fait que "la photo utilisée par le ministère russe des Affaires étrangères sur Twitter" soit "une photo de l'Agence slovène des déchets radioactifs (ARAO)".