EN DIRECT - Ukraine : Zelensky réclame 38 milliards de dollars à la communauté internationale

SABOTAGES





Depuis le mois de juin, au moins six incidents de sabotage ferroviaire ont eu lieu en Russie, rapporte le ministère de la Défense britannique dans son point quotidien. Le dernier en date s'est produit il y a quelques jours, près de la frontière avec la Biélorussie.





Une attaque revendiquée par le groupe anti-guerre russe "Stop the Wagons". "Cela fait partie d'une tendance plus large d'attaques dissidentes contre les chemins de fer en Russie et en Biélorussie. Les autorités russes ont déjà réprimé la présence en ligne de STW", a déclaré le groupe. "Les dirigeants russes seront de plus en plus préoccupés par le fait que même un petit groupe de citoyens s'est suffisamment opposé au conflit pour recourir au sabotage physique."