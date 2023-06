EN DIRECT - Guerre en Ukraine : 3 morts dans une frappe de missiles russe sur Odessa

30% DE L'UKRAINE EST MINÉE





Les mines, utilisées en "quantités phénoménales" en Ukraine, constituent un des marqueurs de cette guerre de haute intensité, et ont fait du pays l'un des plus vaste champ de mines au monde. Quelque 30% du territoire ukrainien serait contaminé, selon les chiffres de Kiev repris par plusieurs ONG, mais "on touche à peine du doigt l'ampleur du fléau, compte tenu de l'impossibilité de chiffrer et cartographier" dans un pays où la guerre fait rage, relève Baptiste Chapuis, responsable à Handicap international, de retour d'une mission en Ukraine.





Si les belligérants, qui disposent de stocks pléthoriques datant de l'époque soviétique, en font tous deux usage, les forces russes sont les premiers utilisateurs de ces engins, dont certains interdits par le droit international, s'accordent les experts.