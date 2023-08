EN DIRECT - Guerre en Ukraine : la Russie dit avoir repoussé une attaque contre une base navale

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a admis jeudi 3 août au soir, que sa contre-offensive était difficile mais assuré que ses troupes dominaient les forces russes. "Les occupants tentent de toutes leurs forces d'arrêter nos gars. Les combats sont très violents", a-t-il reconnu, assurant néanmoins que "quoi que fasse l'ennemi, c'est l'armée ukrainienne qui domine".

Par ailleurs, le ministre allemand de la Défense a réaffirmé sa réticence à livrer des missiles de croisière demandés par Kiev pour repousser les forces russes et à suivre ainsi l'exemple du Royaume-Uni et de la France. Une décision sur les Taurus, des missiles de croisière air-sol d'une portée de plus de 500 km, "n'est pas prioritaire", a déclaré Boris Pistorius en marge d'une visite dans une brigade de chasseurs alpins en Bavière.