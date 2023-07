EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Zelensky veut poursuivre les exportations de céréales, malgré la fin de l'accord

"Nous n'avons pas peur". Malgré l'annonce par Moscou de la fin "de facto" de l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes via la mer Noire, puis son expiration lundi soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé lundi que Kiev était disposée à continuer ses livraisons.

"Même sans la Russie, tout doit être fait pour que nous puissions utiliser ce couloir (pour les exportations) en mer Noire", a-t-il indiqué, selon des propos partagés par son porte-parole Serguiï Nykyforov sur Facebook.

Dans son intervention quotidienne diffusée dans la soirée, M. Zelensky a ajouté avoir envoyé "des lettres officielles au président turc (Recep Tayyip) Erdogan et au secrétaire général des Nations unies (Antonio) Guterres pour leur proposer de poursuivre" les exportations. "L'Ukraine, l'ONU et la Turquie peuvent assurer conjointement le fonctionnement du couloir alimentaire et l'inspection des navires", a-t-il assuré.