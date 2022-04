EN DIRECT - Guerre en Ukraine : nouvelles frappes russes après le naufrage du Moskva

AVERTISSEMENT





La Russie a adressé cette semaine aux États-Unis une plainte formelle avertissant le gouvernement américain de "conséquences imprévisibles" suite à son aide militaire en forte hausse à l'Ukraine, selon des informations de presse. Selon cette note diplomatique, Moscou avertit les États-Unis et l'Otan contre l'envoi d'armes "plus sensibles" à l'Ukraine, jugeant que de tels équipements militaires mettaient de l'"huile sur le feu" et pourraient provoquer des "conséquences imprévisibles", a rapporté le Washington Post.