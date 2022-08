EN DIRECT - Centrale nucléaire de Zaporijia : l'Occident appelle à la retenue

Les présidents Joe Biden et Emmanuel Macron ainsi que le chancelier Olaf Scholz et le Premier ministre Boris Johnson, qui se sont entretenus au téléphone, ont appelé, dimanche 21 août, à la "retenue" autour de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijia, la plus grande d'Europe, occupée par l'armée russe. Ils ont aussi demandé l'envoi "rapide" sur place d'une mission des inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), selon le porte-parole de M. Scholz. Les quatre dirigeants occidentaux ont également "convenu que le soutien à l'Ukraine dans sa défense contre l'agression russe serait maintenu".

Vendredi, la présidence française a affirmé que le chef de l'État russe, Vladimir Poutine, avait accepté que les inspecteurs de l'AIEA fassent une visite d'inspection à la centrale.