EN DIRECT - Guerre en Ukraine : plusieurs explosions entendues à Kiev

EXPLOSIONS A KIEV





Trois explosions ont été entendues à l'aube à Kiev, une semaine exactement après des frappes russes sur la capitale ukrainienne, ont constaté des journalistes de l'AFP. Les sirènes d'alerte aérienne ont retenti.





Lundi 10 octobre, des bombardements russes d'une ampleur inégalée depuis des mois avaient touché Kiev et d'autres villes d'Ukraine, faisant au moins 19 morts et 105 blessés et suscitant un tollé international.